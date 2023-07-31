اتفاقية بين وزارة النقل و"الحكومة الرقمية" لدمج وتوحيد منصات القطاع في "لوجستي"

وتسهم الاتفاقية في تحسين تجربة المستفيد والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير آلية تشغيل المنصات الرقمية بما يتماشى مع برنامج الحكومة الشاملة، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى النضج الرقمي، إلى جانب تحقيق مستوى أفضل للخدمات، وتوحيد مصادر البيانات، في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.