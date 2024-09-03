نقل زراعة "الصندل" إلى حائل.. هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان تدشن المرحلة الثالثة من المشروع

قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، بنقل زراعة "الصندل" لمنطقة حائل، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التي تم تدشينها من قبل وزير الداخلية، بعد أن نجحت زراعته، وتم خلال مرحلتين زراعة أكثر من 3,000 شجرة صندل في عدد من محافظات منطقة جازان.
وتفصيلًا: استقبل أميرُ منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيسَ التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبد الجبار.
وخلال الاستقبال اطلع أمير المنطقة على عرض مرئي عن أعمال وإنجازات الهيئة ودورها في دراسة وتطوير الأصناف المتنوعة من الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية العالية؛ مثل البن والصندل واكتشاف سلالات جديدة ذات مردود اقتصادي عال، والمساهمة الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء.
بعدها قام بزراعة أول شتلة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التي تم تدشينها من قبل سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بتاريخ 1445/11/21هـ.
إثر ذلك عقد اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل؛ لبحث آفاق المشروع والرؤى المستقبلية، وأكد أهمية التعاون وتكثيف الجهود التي يبذلها الجميع لتعزيز التنوع الزراعي بالمنطقة والاستفادة من المناخ والموارد الطبيعية المتاحة لزراعة شجرة الصندل المعروفة بقيمتها الاقتصادية والعطرية.
ويسعى هذا المشروع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في ظلّ الدعم الكبير من القيادة الحكيمة.
يذكر أن الهيئة نجحت في إدخال زراعة أشجار العود والصندل في منطقة جازان لأول مرة بالمملكة، بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة بالشراكة مع جامعة جازان وجامعة الملك عبد العزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما حقّقت التجربة نجاحًا كبيرًا في المرحلتين الأولى والثانية التي تم خلالها زراعة أكثر من 3,000 شجرة صندل في عدد من المزارع بمنطقة جازان.