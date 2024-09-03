نقل زراعة "الصندل" إلى حائل.. هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان تدشن المرحلة الثالثة من المشروع

يذكر أن الهيئة نجحت في إدخال زراعة أشجار العود والصندل في منطقة جازان لأول مرة بالمملكة، بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة بالشراكة مع جامعة جازان وجامعة الملك عبد العزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما حقّقت التجربة نجاحًا كبيرًا في المرحلتين الأولى والثانية التي تم خلالها زراعة أكثر من 3,000 شجرة صندل في عدد من المزارع بمنطقة جازان.