وزارة الثقافة تفتتح معرض "رحلة الكتابة والخط" بالمدينة المنورة

كما يضم عددًا من الأعمال المُعارة من متحف معهد العالم العربي في باريس، والمعهد الوطني للتراث في تونس؛ حيث يُشارك 34 خطاطًا وخطاطة من 11 جنسية، و19 فنانًا ومصممًا معاصرًا من 12 جنسية، بأعمال فريدة تُعرض لأول مرة.