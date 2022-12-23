هكذا تعاملت أمانة العاصمة المقدّسة مع خطة الطوارئ لاستقبال أمطار مكة

والجدير بالذكر أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتدّ تحت الأرض لعشرات الكيلومترات، يبلغ طولها "540" كيلومترًا، وتتنوع عناصرها بين "عبارات صندوقية مغلقة وقنوات تصريف وقنوات مفتوحة وقنوات جبلية وسدود"، وغير ذلك، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وتقوم إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول طوال العام بإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية والوقائية والمعالجات لعناصر هذه الشبكات قبل وبعد مواسم هطول الأمطار؛ لضمان كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتصريفها إلى المخارج الطبيعية لمجاري الأودية، وتم خلال هذه الفترة تخصيص عدد 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات، وتمركزها بالمواقع الحرجة المحددة من قبل جهاز الإشراف؛ وذلك للمساهمة في تصريف مياه الأمطار والتدخل السريع لحل التجمعات وتلقّي أي بلاغات محتملة حتى انتهاء الحالة المطرية.