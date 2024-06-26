"السديس": المملكة تُعدُّ في مقدمة الأمم بمكافحة آفة المخدرات

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن المملكة العربية السعودية تعد في مقدمة الأمم التي وضعت الخطط والبرامج لمكافحة آفة المخدرات حرصًا على أبناء وبنات المملكة الذين هم رأس مال نهضتها وتطورها وتقدمها.. مشيدًا بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة للتخلص من هذه الآفة، ومحاربة شرورها.
وقال الدكتور السديس: "حضت الشريعة الغراء على الحفاظ على الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والمال والعِرض، وكلها تجتمع في مكافحة المخدرات وآثارها الجسيمة على المجتمع". مشيدًا بجهود القيادة الرشيدة في مكافحة هذه الآفة، وبدور أبطال مكافحة المخدرات في تصديهم لها، ومحاربتهم لتجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات، ولا يعلمون أن أموالهم حرام.
وحذر من آفة المخدرات وخطرها على المجتمعات والتطور والتنمية.
ودعا الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات، ويجنبهم هذا البلاء، ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن والجمارك، في محاربتهم لهذا البلاء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة.