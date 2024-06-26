"السديس": المملكة تُعدُّ في مقدمة الأمم بمكافحة آفة المخدرات

وقال الدكتور السديس: "حضت الشريعة الغراء على الحفاظ على الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والمال والعِرض، وكلها تجتمع في مكافحة المخدرات وآثارها الجسيمة على المجتمع". مشيدًا بجهود القيادة الرشيدة في مكافحة هذه الآفة، وبدور أبطال مكافحة المخدرات في تصديهم لها، ومحاربتهم لتجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات، ولا يعلمون أن أموالهم حرام.