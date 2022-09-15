الحقيل: شاهدنا مناظر بجازان تساهم في أنسنة المدن ونسعى لتحسين المشهد الحضري

وتفصيلاً، جاء ذلك عقب زيارته، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان، بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي والاطلاع على الفرص التي يتم إتاحتها للقطاع الخاص، والجهود المتواصلة للأمانة والبلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن زيارته للمنطقة يرافقه أمين جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.