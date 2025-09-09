في عسير وجازان.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات ويقبض على 8 مخالفين

أعلنت قوات حرس الحدود بمنطقتَي عسير وجازان عن تنفيذ عمليتين ناجحتين أسفرتا عن القبض على مهربين وضبط كميات من المواد المخدرة كانت في طريقها للعبور إلى داخل المملكة.
ففي عسير، تمكّنت الدوريات البرية في قطاع الربوعة من ضبط (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي جازان، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب (5,580) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وجددت الجهات الأمنية دعوتها إلى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر الرقم (995) والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المُبلّغ.