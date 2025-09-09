في عسير وجازان.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات ويقبض على 8 مخالفين

وجددت الجهات الأمنية دعوتها إلى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر الرقم (995) والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المُبلّغ.