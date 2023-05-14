واقع افتراضي وطهي مباشر وقصائد للمشاهير.. ختام مبهر "في ضيافة الطائي"

وتضمّن المهرجان حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تُجسِّد حياة الشاعر الجواد وقصائده الشهيرة، وتُحاكي ثقافةَ المنطقة في تلك الفترة الزمنية، حيث قَدّمَت للزوار رحلةً ثقافيةً إبداعية بدأت من منطقة الأطفال "عُتبة" التي ضمّت أربعة أركان؛ وهي: التلوين، صناعة الفخار، صناعة الخوص، صناعة الأساور، ومنها إلى منطقة المشاهد الأدائية "عوارض" والتي تُمثِّلُ مراحلَ مُهِمّةً في تاريخ حاتم الطائي بدءًا من طفولتِه، ومرورًا بشبابِه وحياتِه الاجتماعية ووصاياهُ الثمينة، وإلى مشيبه؛ لتحاكي قصص الكرم والسخاء التي اشتهر بها حاتم طيّ، إلى جانب عرض مرئي عن حياة حاتم "عن شاعر طيّ" الذي قدّم إضاءات على أحد رموز الشعر العربي، ومرّ على مراحل حياة حاتم الطائي الفياضة بالشعر والشجاعة حتى أصبحت شاهدةً على أصالة العرب وأخلاقهم وقيمهم، ومضربًا للأمثال، فهو الجواد الكريم السخيّ منذ طفولته وحتى مماته.