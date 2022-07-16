اتفاقيات "الرياض- واشنطن".. الابتكار والاقتصاد الرقمي في قلب المعادلة لتحقيق رؤية الوطن

ويترأس سمو ولي العهد اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار التي أرست قواعد وأولويات المملكة في قطاع الابتكار لتعزز الإنفاق السنوي على قطاع الابتكار ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، وليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.