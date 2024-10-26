المملكة تدين وتستنكر الاستهداف العسكري لإيران وانتهاك سيادتها

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرّضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعد انتهاكًا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.