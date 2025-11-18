مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد النظر لثلاثينية خلال "10" دقائق فقط بعد تعرضها لحادث سير منذ الصغر

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية جراحية لإنهاء شكوى مراجعة تبلغ من العمر 31 عاماً، أصيبت منذ الصغر وهي بعمر 5 سنوات بحادث سير، نتج عنه تكون مياه بيضاء في عدسة العين اليسرى، الأمر الذي أدى لشبه انعدام تام في الرؤية بالعين المصابة، وعدم القدرة على النظر بتلك العين لسنوات طويلة، ولكنها لم تفقد الأمل في المتابعة الطبية وإيجاد حل لمشكلتها الصحية. ذكر ذلك الدكتور بكر الأحمري استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالتين الألمانية والسويسرية في طب وجراحه العيون.
والذي أضاف بأنه عند وصول المراجعة للعيادة تم اجراء فحص كامل للعين، وتبين أن نسبة النظر في العين اليسرى لا تتجاوز 5%، مما يعني شبه فقدان للنظر، بسبب وجود مياه بيضاء في عدسة العين. مفيداً بأن الفريق الطبي المعالج عقب دراسته لكامل معطيات نتائج الفحوصات قرر التدخل الجراحي لإزالة المياه البيضاء، ومن ثم زراعة عدسة طبية متطورة (متعددة البؤر)، نقلت بعدها إلى جناح التنويم. مفيداً بأن العملية لم تستغرق سوى 10 دقائق تحت التخدير الموضعي.
وقال د. الأحمري أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ أبانت الفحوصات التي أجريت بعد 5 ساعات من العملية تحسن مستوى النظر، ووصوله إلى 100%، وأصبحت المراجعة ترى من المسافات القريبة مثل الجوال والكمبيوتر والمتوسطة كالتلفاز والبعيدة وقيادة السيارة ورؤية كامل الطريق، وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مراكز طب وجراحة العيون بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، يعمل بها نخبة من الكفاءات الطبية المتخصصة ذوو الخبرات العالية، مدعومين بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية مميزة، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.