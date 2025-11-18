مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد النظر لثلاثينية خلال "10" دقائق فقط بعد تعرضها لحادث سير منذ الصغر

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية جراحية لإنهاء شكوى مراجعة تبلغ من العمر 31 عاماً، أصيبت منذ الصغر وهي بعمر 5 سنوات بحادث سير، نتج عنه تكون مياه بيضاء في عدسة العين اليسرى، الأمر الذي أدى لشبه انعدام تام في الرؤية بالعين المصابة، وعدم القدرة على النظر بتلك العين لسنوات طويلة، ولكنها لم تفقد الأمل في المتابعة الطبية وإيجاد حل لمشكلتها الصحية. ذكر ذلك الدكتور بكر الأحمري استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالتين الألمانية والسويسرية في طب وجراحه العيون.