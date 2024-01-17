الفراولة والتين الأحمر والرمان الأمريكي.. تجارب ناجحة للزراعة بالبيوت المحمية في الجوف

وفي إطار الدعم والمساندة للمزارعين، زار مدير عام فرع وزارة الزراعة بالجوف المـهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، مـزرعة أحد المزارعين الذين نجحوا في إنتاج الفراولة في البيوت المحمية، واطلع على المزرعة التي تضم 22 بيتاً محمياً بمساحة 324 م2، بواقع 6000 شتلة لكل بيت، مما يوصل إنتاجها إلى 70 طناً سنوياً.