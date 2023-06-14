رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من أوغندا

وأوضحت أن القرار جاء بعد توقيع محاضر الاشتراطات الفنية والصحية واعتماد الشهادة الصحية بين المملكة وجمهورية أوغندا بشأن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من المنشآت المعتمدة، وبعد الرجوع للتوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) الواردة في المادة (8.8) من دستور صحة حيوانات اليابسة والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.