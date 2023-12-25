"الصناعة" توقّع مذكرة تعاون مع "الاقتصاد" اليابانية في التعدين والموارد المعدنية

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين، كما ستعمل على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات.