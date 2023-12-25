"الصناعة" توقّع مذكرة تعاون مع "الاقتصاد" اليابانية في التعدين والموارد المعدنية

وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، مذكرة تعاون بين الوزارتين في مجال التعدين والموارد المعدنية، وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين، كما ستعمل على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات.
وشهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد.
وتعد منظمة JOGMEC كيانًا بارزًا ساعد العديد من الشركات اليابانية على الاستثمار في الخارج باليابان، حيث تعتبر اليوم إحدى أفضل الأمثلة العالمية لتمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها العالمي.
جدير بالذكر أن شركة منارة المعادن هي مشروع مشترك جديد بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية المرنة.
وتهدف مذكرة التعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة JOGMEC إلى تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتهدف المنظمة وشركة منارة إلى تحقيق العديد من الاستثمارات التعاونية في غضون عامين، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن الهامة التي تعد مهمة لتحول الطاقة العالمية.