"تجمّع الطائف الصحي" يوصي بتقليل فترات استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية

وأكدت الرسائل التوعوية التي تضمنتها المبادرة بأنه كلما قلل الطفل من وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية زاد نشاطه البدني، مع التوصية بالحد من استخدامه للأجهزة الإلكترونية واتباع قاعدة (20-20-20) والتي تنص على أنه في كل 20 دقيقة تمضيها أمام شاشة جهاز إلكتروني، انظر لأي مجسم يبعد عنك 20 قدماً، لمدة 20 ثانية.