"تجمّع الطائف الصحي" يوصي بتقليل فترات استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية

شدد تجمّع الطائف الصحي على أهمية تشجيع الأطفال على الحركة، والتقليل من فترات استخدامهم للأجهزة الإلكترونية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
جاء ذلك في مبادرة تطوعية أطلقها قسم التأهيل الطبي بمستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي تحت شعار "صحتك في الصيف".
المبادرة أقيمت بمتنزه الردف واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وجرى خلالها بث عديد من الرسائل التوعوية تضمنت التذكير بأهمية استغلال الصيف في ممارسة النشاطات البدنية والحركية والتقليل من فترات استخدام الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية مع استعراض ضرر طول فترات استخدام الأجهزة الإلكترونية على الأطفال وضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية.
وخلال المبادرة قدمت توصيات من أبرزها أهمية مزاولة الطفل 60 دقيقة يومياً على الأقل من النشاط البدني مثل المشي والجري ولعب كرة القدم وكرة السلة وركوب الدراجات.
وأكدت الرسائل التوعوية التي تضمنتها المبادرة بأنه كلما قلل الطفل من وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية زاد نشاطه البدني، مع التوصية بالحد من استخدامه للأجهزة الإلكترونية واتباع قاعدة (20-20-20) والتي تنص على أنه في كل 20 دقيقة تمضيها أمام شاشة جهاز إلكتروني، انظر لأي مجسم يبعد عنك 20 قدماً، لمدة 20 ثانية.
وعدم السماح له بالأكل أثناء مشاهدة التلفاز إضافة إلى مكافأة الطفل عن تقليل استخدامه للأجهزة، بالخروج لمكان من اختياره أو ممارسة نشاط يحبه، والحد من استخدام الهواتف قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.
واشتملت المبادرة على إقامة معرض توعوي تثقيفي نفذت فيه عدد من الفعاليات ووزعت المنشورات التوعوية والهدايا على زوار المعرض.
المبادرة تم خلالها إجراء عدد من اللقاءات وطرح الأسئلة الثقافية التفاعلية للأطفال لإيصال الهدف من هذه المبادرة.
يشار إلى أن المبادرة لاقت تفاعلاً واسعاً واستفاد منها الآلاف من سكان الطائف وزوارها خلال موسم الصيف الحالي.