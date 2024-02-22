رئيس جامعة أم القرى: نحتفي بأيامنا الوطنية افتخارًا بتاريخ دولتنا واعتزازًا بأمجاد قادتنا

أكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن يوم التأسيس، مناسبة وطنية يعتز بها السعوديون، ويفخرون بالجذور الراسخة والعمق التاريخي للدولة السعودية التي أمضت ثلاثة قرون حققت فيها الوحدة، والأمن والاستقرار، والبناء، والتنمية.