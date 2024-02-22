رئيس جامعة أم القرى: نحتفي بأيامنا الوطنية افتخارًا بتاريخ دولتنا واعتزازًا بأمجاد قادتنا

أكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن يوم التأسيس، مناسبة وطنية يعتز بها السعوديون، ويفخرون بالجذور الراسخة والعمق التاريخي للدولة السعودية التي أمضت ثلاثة قرون حققت فيها الوحدة، والأمن والاستقرار، والبناء، والتنمية.
وقال: "هذا ما نشاهده ماثلاً أمام أعيننا من التَّقدم والازدهار والمنجزات الكبرى للرؤية الوطنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف: "في جامعة أم القرى نحتفي بأيامنا الوطنية؛ افتخارًا بتاريخ دولتنا، واعتزازًا بأمجاد قادتنا ومجتمعنا، وانتماءً لوطننا".
ورفع رئيس جامعة أم القرى باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله أن يحفظ المملكة ويديم أمنها وأمانها واستقرارها.