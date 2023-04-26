"الملاك الحارس".. "الجارديان" تختار صورة المجنّدة التي تحمل طفلاً غلبه النوم كأفضل الصور

اختارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، صورة مجندة من منسوبي وزارة الدفاع السعودية، وهي تحمل طفلاً رضيعاً غلبه النوم لحظة وصوله قاعدة الملك فيصل البحرية بمحافظة جدة؛ كأفضل الصور ليوم أمس الثلاثاء.
وعلّقت "الجارديان" على الصورة، بقولها: "أحد أفراد البحرية السعودية تحمل طفلاً بعد وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية عقب عملية إنقاذ من السودان".
وكانت صورة إحدى مجندات وزارة الدفاع السعودية برتبة "وكيل رقيب"، وهي تحمل طفلاً رضيعاً خلال وصوله مع مجموعة ممّن تمّ إجلاؤهم من السودان إلى السعودية؛ انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير، وتجاوزت الحدود إلى العالمية؛ لتحكي للعالم أجمع قصة "مملكة الإنسانية" وما تقدّمه "السعودية العظمى" من مواقف بطولية مشرّفة في المجالات كافة.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في إجلاء نحو 2148 شخصاً من السودان؛ منهم 114 مواطناً سعودياً، و2034 من 62 جنسية؛ لتترجم دورها الإنساني والمؤثر عالمياً.