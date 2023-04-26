"الملاك الحارس".. "الجارديان" تختار صورة المجنّدة التي تحمل طفلاً غلبه النوم كأفضل الصور

وكانت صورة إحدى مجندات وزارة الدفاع السعودية برتبة "وكيل رقيب"، وهي تحمل طفلاً رضيعاً خلال وصوله مع مجموعة ممّن تمّ إجلاؤهم من السودان إلى السعودية؛ انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير، وتجاوزت الحدود إلى العالمية؛ لتحكي للعالم أجمع قصة "مملكة الإنسانية" وما تقدّمه "السعودية العظمى" من مواقف بطولية مشرّفة في المجالات كافة.