"السيارات البريدية" تواصل نجاحاتها بخدمة ما يقارب 1.5 مليون حاج

ويقوم البريد السعودي "سبل"، بدوره وواجبه كمشغل وطني ضمن المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله، بفريق عمل مؤهل من موظفي "سبل" وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة الجهات الحكومية وضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل عدة كمركبات SPL GO "السيارة البريدية" المعدة لسرعة الوصول، ضمن الحشود في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى مدار الساعة، بكل سلاسة ويسر لتقديم خدمات سبل بأرقى صورة.