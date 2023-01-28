المملكة تدين بشدة حرق المصحف بالدنمارك: أعمال سافرة تكرّرت بعواصم أوروبية ونطالب بالتصدّي العاجل لها

وقالت "الخارجية"، في بيان أصدرته: تجدّد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكرّرت -مع الأسف- في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.