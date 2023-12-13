الولايات المتحدة تضع حجر الأساس لسفارتها الجديدة في الرياض

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية حجر الأساس لمجمع جديد للسفارات في المملكة العربية السعودية؛ وذلك كجزء من جهودها لتجديد منشآتها الدبلوماسية في منطقة الخليج.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "AP News"، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وضعت حجر الأساس لبناء سفارة أمريكية جديدة على مساحة تبلغ 27.5 فدانًا (11.1 هكتار)، تم شراؤها في أوائل عام 2020 في العاصمة السعودية الرياض.
وتبلغ تكلفة الموقع الجديد للسفارة، بالإضافة إلى بناء قنصلية جديدة في جدة وأخرى في الظهران، أكثر من مليار دولار.
وأبلغت إدارة البيت الأبيض، الكونجرس اليوم، بأنها تعتزم إنفاق ما يقرب من 700 مليون دولار لشراء فندق سابق في دبلن وهدمه، ثم بناء مبانٍ جديدة لتحويل الموقع إلى السفارة الأمريكية الجديدة في أيرلندا.