الولايات المتحدة تضع حجر الأساس لسفارتها الجديدة في الرياض

وأبلغت إدارة البيت الأبيض، الكونجرس اليوم، بأنها تعتزم إنفاق ما يقرب من 700 مليون دولار لشراء فندق سابق في دبلن وهدمه، ثم بناء مبانٍ جديدة لتحويل الموقع إلى السفارة الأمريكية الجديدة في أيرلندا.