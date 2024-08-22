أسواق عبدالله العثيم تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل في تصنيف "Great Place To Work"

حصلت شركة أسواق عبدالله العثيم على شهادة أفضل بيئة عمل حسب تصنيف المنظمة العالمية "Great Place To Work" المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل لمختلف المنشآت؛ وفقًا لمنهجية عالمية موحدة يتم تطبيقها في أكثر دول العالم.
وتشكل هذه الشهادة، دلالة واضحة على حرص شركة أسواق عبدالله العثيم على تطبيق أفضل الممارسات المهنية لخلق بيئة عمل مميزة وتنافسية، ومدى اهتمامها بالكفاءات البشرية؛ حيث تمتلك سجلًّا حافلًا في خطتها الاستراتيجية ببناء ثقافة تقوم على الإبداع والتمكين لمنسوبيها من خلال تعزيز العمل الجماعي، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية؛ فضلًا عن توفيرها فرصًا واسعة للتطوير المهني؛ مما يساهم في رفع مستوى رضا الموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء.
وتؤكد شركة أسواق عبدالله العثيم، تماشيها مع رؤية المملكة 2030 برفع نسبة السعودة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع إنتاجية الكفاءات الوظيفية.
وجاء الاستحقاق بعد إجراء تحليل وتقييم عام من خبراء معتمدين لدى "Great Place To Work"؛ عبر مشاركة كل الموظفين في استبيان شامل على أسئلة حول رضاهم عن بيئة العمل ومختلف الجوانب المؤثرة ذات العلاقة؛ كالتطور المهني، والعدالة، والتعاون، والثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها.
يشار إلى أن جائزة أفضل بيئة عمل التي تنظمها شركة "Great Place To Work"، تهدف إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية الحكومية والخاصة التي تملك القدرة على استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات البشرية، ووضع تصنيفات سنوية لأفضل بيئات العمل في مختلف القطاعات.