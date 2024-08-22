أسواق عبدالله العثيم تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل في تصنيف "Great Place To Work"

وتشكل هذه الشهادة، دلالة واضحة على حرص شركة أسواق عبدالله العثيم على تطبيق أفضل الممارسات المهنية لخلق بيئة عمل مميزة وتنافسية، ومدى اهتمامها بالكفاءات البشرية؛ حيث تمتلك سجلًّا حافلًا في خطتها الاستراتيجية ببناء ثقافة تقوم على الإبداع والتمكين لمنسوبيها من خلال تعزيز العمل الجماعي، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية؛ فضلًا عن توفيرها فرصًا واسعة للتطوير المهني؛ مما يساهم في رفع مستوى رضا الموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء.