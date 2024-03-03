"السديس" يدشن خطة الرئاسة لرمضان ويطلق مبادرات دينية لإثراء تجربة الزائرين

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في محورية خدمة الضيف؛ وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.
وقال رئيس الشؤون الدينية خلال تدشينه لخطة رئاسة الشؤون الدينية لموسم شهر رمضان المبارك في رئاسة الشؤون الدينية بمكة اليوم: إن إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع شركاء النجاح وكل القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة، والتي تنطلق من اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية؛ مستثمرة مكانة أئمة الحرمين الشريفين كقوة وسطية عالمية وجعل الحرمين الشريفين مُنبثَق تصحيح صورة الإسلام، وإيضاح أصالته وسماحته ووسطية منهجه واعتداله فضلًا عن تعزيز سلامة الفكر الديني الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية مع تنمية الوعي الثقاف؛ وإبراز مهام رئاسة الشؤون الدينية وفق قرارات مجلس الوزراء.
وتابع قائلاً: إن خطة الرئاسة تتضمن أيضًا، إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية في شهر رمضان وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها من خلال التناولات في الإعلام الإسلامي والعالمي الجديد، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات الرقمية الدينية والتقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي؛ وتفعيل المبادرات النوعية الرمضانية الدينية ونقلها للعالم؛ إلى جانب نقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة العربية السعودية.