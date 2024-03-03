"السديس" يدشن خطة الرئاسة لرمضان ويطلق مبادرات دينية لإثراء تجربة الزائرين

وقال رئيس الشؤون الدينية خلال تدشينه لخطة رئاسة الشؤون الدينية لموسم شهر رمضان المبارك في رئاسة الشؤون الدينية بمكة اليوم: إن إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع شركاء النجاح وكل القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة، والتي تنطلق من اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية؛ مستثمرة مكانة أئمة الحرمين الشريفين كقوة وسطية عالمية وجعل الحرمين الشريفين مُنبثَق تصحيح صورة الإسلام، وإيضاح أصالته وسماحته ووسطية منهجه واعتداله فضلًا عن تعزيز سلامة الفكر الديني الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية مع تنمية الوعي الثقاف؛ وإبراز مهام رئاسة الشؤون الدينية وفق قرارات مجلس الوزراء.