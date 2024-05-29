منيرة البقمي طالبة من "تعليم الطائف" تحصد جائزة المستثمر الذكي خليجيًا

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية، والاستثمار في الأسواق المالية، وتشجيع الطلبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنتاج محتوى إبداعي يُسهم في إثراء المحتوى التوعوي في ثقافة التعاملات المالية والاستثمارية، وذلك من خلال عددٍ من الحملات والفعاليّات التوعوية.