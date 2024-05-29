منيرة البقمي طالبة من "تعليم الطائف" تحصد جائزة المستثمر الذكي خليجيًا

حصدت الإدارة العامة للتعليم بالطائف جائزة المستثمر الذكي الخليجي، حيث حققت الطالبة "منيرة بنت فالح البقمي"، من المتوسطة الثانية بتربة المركز الأول في جائزة المستثمر الذكي الخليجي "مسار الرسم"، وهو أحد مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية "مُلم"، الذي أطلقته هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عددٍ من المسؤولين وقيادات التعليم.
وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطالبة وأسرتها ومدرستها ومكتب التعليم، ومثمنًا جهود إدارة الأداء التعليمي - قسم الإشراف التربوي -، ومنسقي الجائزة الدكتور سعيد المالكي، وأمل السالمي، في دعم الطالبة ورعايتها، والوصول بها إلى منصات التكريم.
وأكد "الغامدي" أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية، والاستثمار في الأسواق المالية، وتشجيع الطلبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنتاج محتوى إبداعي يُسهم في إثراء المحتوى التوعوي في ثقافة التعاملات المالية والاستثمارية، وذلك من خلال عددٍ من الحملات والفعاليّات التوعوية.