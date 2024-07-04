لتأهيل الكفاءات الوطنية.. "ملكية مكة" تُطلق برنامج "نخبة مكة" لتدريب الخريجين المتميزين

ويشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وخريج درجتي البكالوريوس أو الماجستير لعامي 2023 - 2024، في التخصصات المحددة، ومن مؤسسات تعليمية معتمدة من وزارة التعليم، ووجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة عن جامعات خارجية، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم من حاملي درجة البكالوريوس 26 سنة ودرجة الماجستير 28 سنة، ومعدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا للبرنامج بشكل كامل، وإجادة اللغة الإنجليزية، وسيتم فرز المتقدمين حسب الأفضلية بناء على شروط التقديم المذكورة ثم دعوة المرشحين المجتازين لمرحلة الفرز الأولى للمشاركة في اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.