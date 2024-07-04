لتأهيل الكفاءات الوطنية.. "ملكية مكة" تُطلق برنامج "نخبة مكة" لتدريب الخريجين المتميزين

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إطلاق برنامج "نخبة مكة" الذي يستهدف المتميزين من خريجي الجامعات السعودية؛ بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مكة المكرمة وتحقيق مستهدفات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن 2030م.
وأوضحت أن برنامج "نخبة مكة" يهدف إلى مواءمة التخصصات العلمية مع احتياجات الهيئة الملكية، وتأهيل خريجين على قدر عالٍ من الاحترافية والتخصص لمدة عام كامل.
وأكدت سعيها إلى تطوير وصقل الكفاءات الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في مكة المكرمة من خلال الإرشاد والتوجيه في مختلف الأعمال والأنشطة، مشيرة إلى أن معايير القبول مرنة تسهم في استقطاب المتميزين من الخريجين في المجالات الهندسية والتقنية والتسويق والمالية والقانونية وما يستجد من احتياجات الهيئة، وتأهيلهم من خلال رحلة تطويرية متكاملة مصممة بناء على أفضل الممارسات العالمية، وتمكينهم من الانضمام الفعّال وتحضيرهم لسوق العمل.
ويضع البرنامج إطارًا تخصصيًا يمثل الحد الأدنى من المعرفة والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين خبراء الهيئة الملكية والمتدربين في البرنامج بما يحقق توفير كفاءات وطنية تسهم في تطوير مكة المكرمة.
ويبدأ البرنامج بتقييم شامل لقدرات المشاركين، يليه رحلة تطويرية مثرية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات والمعرفة والقدرات، بما يتوافق مع توجهات الأعمال. ويُعد البرنامج فرصة فريدة للحصول على تدريب متخصص وتطوير شامل للمهارات والكفاءات، كما يوفر فرصة للانخراط في ورش العمل والدورات التدريبية التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المهنية والمهارات القيادية والتنظيمية، ويستغرق 12 شهرًا ويمر خلالها عبر أربعة مسارات وهي المسار السلوكي؛ ويتم من خلاله تطوير وتنمية المهارات السلوكية، والمسار التقني.
ويشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وخريج درجتي البكالوريوس أو الماجستير لعامي 2023 - 2024، في التخصصات المحددة، ومن مؤسسات تعليمية معتمدة من وزارة التعليم، ووجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة عن جامعات خارجية، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم من حاملي درجة البكالوريوس 26 سنة ودرجة الماجستير 28 سنة، ومعدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا للبرنامج بشكل كامل، وإجادة اللغة الإنجليزية، وسيتم فرز المتقدمين حسب الأفضلية بناء على شروط التقديم المذكورة ثم دعوة المرشحين المجتازين لمرحلة الفرز الأولى للمشاركة في اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.
يشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع القطاعات الشريكة للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب بما يحقق مستهدفات التنمية في مكة المكرمة.