"إيجار": مدة العقود تبدأ من يوم واحد وتصل إلى 30 سنة.. والإلغاء بشروط

أعلنت منصة "إيجار" أن العقود الإيجارية يمكن أن تكون بمدة تراوح بين يوم واحد كحدٍ أدنى وتصل إلى 30 سنة كحدٍ أقصى؛ ما يُتيح مرونة كبيرة للمستفيدين في اختيار مدة العقد التي تتناسب مع احتياجاتهم.