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"إيجار": مدة العقود تبدأ من يوم واحد وتصل إلى 30 سنة.. والإلغاء بشروط

"إيجار": مدة العقود تبدأ من يوم واحد وتصل إلى 30 سنة.. والإلغاء بشروط
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أعلنت منصة "إيجار" أن العقود الإيجارية يمكن أن تكون بمدة تراوح بين يوم واحد كحدٍ أدنى وتصل إلى 30 سنة كحدٍ أقصى؛ ما يُتيح مرونة كبيرة للمستفيدين في اختيار مدة العقد التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضحت المنصة، رداً على استفسارات المستفيدين، أن إلغاء العقد الإيجاري يتطلب موافقة الأطراف المعنية، أو يمكن إنهاؤه بأمرٍ قضائي في حالاتٍ معيّنة.

كما أكّدت "إيجار"، ضرورة توضيح سبب الإلغاء عند رفع طلب الإلغاء، حيث يُطلب من المستفيدين كتابة سبب الإلغاء في خانة الملاحظات؛ لضمان شفافية الإجراءات وسهولة المتابعة.

منصة إيجار
العقود الإيجارية

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