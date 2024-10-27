سندالة.. تحوّل مذهل من 2022 إلى 2024 في قلب نيوم السعودية

خلال عامين فقط، ارتفعت الأبنية الفخمة والمرافق السياحية الحديثة، وتوسعت المسطحات الخضراء، ليشمل التطور إضافة مرسى فاخر لليخوت يُعد من الأكبر والأحدث على مستوى المنطقة، مما يعزز من جاذبية الجزيرة لمالكي اليخوت الفاخرة وعشاق الإبحار من جميع أنحاء العالم. كما تم إنشاء ملعب جولف بتسع حفر يطل على مشاهد خلابة للبحر، ويوفر تجربة استثنائية لهواة الجولف، مع تصميم يُراعي معايير الاستدامة ويحافظ على البيئة المحيطة.