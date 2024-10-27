سندالة.. تحوّل مذهل من 2022 إلى 2024 في قلب نيوم السعودية

في قفزة جريئة نحو المستقبل، شهدت جزيرة سندالة، الواقعة ضمن مشروع مدينة نيوم السعودية، تحولاً مذهلاً من عام 2022 إلى 2024، لتصبح واحدة من أكثر الوجهات السياحية الفاخرة إثارة على سواحل البحر الأحمر.
الصور الجوية تُظهر الفارق الكبير بين حال الجزيرة في 2022 عندما كانت مجرد مساحات رملية، وحالتها في 2024 بعد أن تحولت إلى واحة من الفخامة والاستدامة.
خلال عامين فقط، ارتفعت الأبنية الفخمة والمرافق السياحية الحديثة، وتوسعت المسطحات الخضراء، ليشمل التطور إضافة مرسى فاخر لليخوت يُعد من الأكبر والأحدث على مستوى المنطقة، مما يعزز من جاذبية الجزيرة لمالكي اليخوت الفاخرة وعشاق الإبحار من جميع أنحاء العالم. كما تم إنشاء ملعب جولف بتسع حفر يطل على مشاهد خلابة للبحر، ويوفر تجربة استثنائية لهواة الجولف، مع تصميم يُراعي معايير الاستدامة ويحافظ على البيئة المحيطة.
هذا التحول يعكس التزام نيوم بتحقيق رؤيتها الطموحة كمركز عالمي للسياحة الفاخرة، والمستدامة. كما أنه يجسد رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، تجمع بين الفخامة والتراث العريق والابتكار العصري، ليكون مشروع سندالة رمزًا للتقدم السريع والطموح السعودي الذي يُلهم العالم ويُعيد تعريف السياحة الفاخرة على مستوى عالمي.