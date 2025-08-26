إشادة بدعم القيادة للتعليم ونجاح منصة "قبول" ومطالبات بفتح القبول على المقاعد الجامعية الشاغرة

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بالتعليم الجامعي، ثمَّن أولياء أمور الطلاب والطالبات الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية مكّنت آلاف الطلبة من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية.
وأكد عدد من أولياء الأمور أن وزارة التعليم بقيادة الوزير يوسف البنيان أولت ملف القبول عناية خاصة، عبر الإشراف المباشر على منصة "قبول" التي وحّدت إجراءات التسجيل وسهّلتها على الطلاب والطالبات، محققةً نجاحًا واسعًا منذ إطلاقها.
ورغم هذا النجاح، أشاروا إلى وجود مقاعد دراسية شاغرة في بعض الجامعات بعد انتهاء فترة القبول الرسمي، سواء بسبب عدم التقديم عليها أو لانسحاب بعض المقبولين لاحقًا، لافتين إلى أن هذه المقاعد ما زالت متوفرة مع وجود قاعات دراسية وكوادر أكاديمية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الطلاب.
وأوضحوا أن الجامعات لم تتمكن من القبول على هذه المقاعد أو تعديل تخصصات المقبولين لارتباط ذلك بموافقة الوزارة المباشرة، وهو ما تسبب – بحسب وصفهم – في معاناة عدد من الأسر التي ترى أبناءها محرومين من فرص تعليمية قائمة بالفعل.
وطالب أولياء الأمور وزير التعليم بالنظر العاجل في هذا الملف، والسماح للجامعات بفتح القبول على المقاعد المتاحة وإتاحة تعديل التخصصات للطلاب، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في استيعاب المزيد من الطلبة وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة لقطاع التعليم الجامعي.