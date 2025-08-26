إشادة بدعم القيادة للتعليم ونجاح منصة "قبول" ومطالبات بفتح القبول على المقاعد الجامعية الشاغرة

ورغم هذا النجاح، أشاروا إلى وجود مقاعد دراسية شاغرة في بعض الجامعات بعد انتهاء فترة القبول الرسمي، سواء بسبب عدم التقديم عليها أو لانسحاب بعض المقبولين لاحقًا، لافتين إلى أن هذه المقاعد ما زالت متوفرة مع وجود قاعات دراسية وكوادر أكاديمية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الطلاب.