الطائف.. إصدار أكثر من 11 ألف شهادة صحية للعاملين بمنشآت الأغذية والصحة العامة

وتم خلال الشهر الماضي فقط إصدار 5275 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت التي لها مباشرة بصحة المواطن والمقيم، وعملت أمانة الطائف على تنفيذ عديد من الجولات التثقيفية للمختصين في الأسواق وقطاع تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس والأنشطة كافة التي تمس الصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية بالمطاعم والمطابخ ومحال الجزارة وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء.