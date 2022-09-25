"سيرة إنجاز".. سفارة المملكة في الولايات المتحدة تُقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية، اليوم في واشنطن، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
بدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، تلا ذلك عرضٌ مرئي بعنوان "سيرة إنجاز".
عقب ذلك أُقيمت العرضة النجدية، وعرضٌ مرئي بعنوان "مسيرة وطن".
وتضمن الحفل المُعد بهذه المناسبة، معرضاً يضم بين جنباته أقساماً خُصّصت للمشاريع التنموية بالمملكة التي منها (مشروع نيوم، ومشروع القدية، والرياض آرت، والعلا، والطاقة المتجدّدة، وحديقة الملك سلمان، ومشروع آمالا والبحر الأحمر، وقسم مخصّص لمنجزات رؤية المملكة 2030).
حضر الحفل المعد بهذه المناسبة الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، ونائب رئيس البعثة سامر الخراشي، وعددٌ من مسؤولي سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.