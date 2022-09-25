"سيرة إنجاز".. سفارة المملكة في الولايات المتحدة تُقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية، اليوم في واشنطن، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.