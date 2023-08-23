هواة الطوابع السعوديون يحرزون 3 ميداليات فضية وشهادات تقدير في "تايبيه"

بالتزامن مع تحقيق 3 ميداليات فضية، وعدد من شهادات التقدير، في ختام المعرض الدولي الـ39 بالعاصمة التايوانية تايبيه، شرعت الجمعية السعودية لهواة الطوابع في تشكيل لجانها النسائية لخدمة الهاويات وطالبات المدارس، وتحويل عدد من فروعها الرئيسية داخل مدن ومناطق السعودية من افتراضية إلى فروع حضورية.
وفي التفاصيل، فاز هواة جمع الطوابع بالسعودية بميدالية فضية كبيرة، وميداليتين فضيتين فرديتين، إضافة إلى شهادات تقدير، خلال مشاركتهم في المعرض الدولي بتايبيه الذي جرى تحت رعاية الاتحادَين الآسيوي والدولي لهواة الطوابع، وشاركوا خلال الفاعلية بعدد من الدراسات المتخصصة عن الطوابع؛ ليكشفوا عن التطور المتواصل الذي تشهده السعودية في عدد كبير من الهوايات التي تلقى اهتمامًا دوليًّا، وعكسوا قدرة الهواة بالسعودية على المنافسة على المستوى الدولي.
ومن ناحيته، أكد رئيس الجمعية السعودية لهواة الطوابع صالح السجاء أن الدعم اللامحدود من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، يعد المحرك الرئيسي للنجاحات التي تحققت خلال المشاركة الدولية، لافتًا إلى أن الجمعية ستحتفل خلال العام الجاري بمرور 60 عامًا على إنشائها في عام 1385هــ، وقد عملت طوال السنوات الماضية على تطوير الهوية بشكل عام، مع التركيز على نشرها بين الشباب وطلاب المدارس، من خلال مجموعة من النشاطات المحلية التي تتم في مختلف مناطق السعودية، علاوة على حضور اللقاءات والاجتماعات والمعارض المحلية.
ومن جانبه، نوه نائب رئيس الجمعية منسق المشاركة السعودية في المعرض الدولي، المهندس أسامة الكردي، بالمشاركة العالمية الواسعة في المعرض الدولي، وأكد أن مشاركة أربعة من أعضاء الجمعية تؤكد ما وصلت إليه السعودية من تقدُّم دولي في الهواية.
وأشار "الكردي" إلى أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق للمشاركة في معرضَين دوليَّين قادمَين خلال العام الجاري في بنجلاديش وتايلاند؛ إذ تم قبول مشاركة ثمانية أعضاء من الجمعية في كل معرض، وستشهد الفعاليتان عرض دراسات طوابعية عالية التخصص، تؤكد ما وصلت إليه السعودية من تقدم ورُقيّ.
وأكد الكردي أن الجمعية تعمل حاليًا من خلال مجموعة من الفروع في مكة المكرمة والرياض وجدة على مواكبة تطورات السعودية، بما يحقق رؤية السعودية ٢٠٣٠، بينما يجري العمل على تحويل عدد من الفروع الافتراضية في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجازان إلى فروع حضورية، ويجري حاليًا الإعداد لتنظيم معارض محلية لكبار الهواة و للهواة المبتدئين في كل من الرياض والخُبر وجدة.
وشدد على أن الجمعية السعودية لهواة الطوابع عضو في الاتحاد الآسيوي لجمعيات هواة الطوابع، وكذلك في الاتحاد الدولي لجمعيات الطوابع، وهناك كثير من أعضاء الجمعية شاركوا بتقديم دراسات عالية التخصص عن الطوابع السعودية في مؤتمرات ومعارض دولية، كان آخرها المعرض الدولي التاسع والثلاثون في تايبيه.