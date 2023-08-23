هواة الطوابع السعوديون يحرزون 3 ميداليات فضية وشهادات تقدير في "تايبيه"

ومن ناحيته، أكد رئيس الجمعية السعودية لهواة الطوابع صالح السجاء أن الدعم اللامحدود من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، يعد المحرك الرئيسي للنجاحات التي تحققت خلال المشاركة الدولية، لافتًا إلى أن الجمعية ستحتفل خلال العام الجاري بمرور 60 عامًا على إنشائها في عام 1385هــ، وقد عملت طوال السنوات الماضية على تطوير الهوية بشكل عام، مع التركيز على نشرها بين الشباب وطلاب المدارس، من خلال مجموعة من النشاطات المحلية التي تتم في مختلف مناطق السعودية، علاوة على حضور اللقاءات والاجتماعات والمعارض المحلية.