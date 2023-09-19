"الموارد البشرية" تُطلق خدمة "التحقّق المهني" للتأكّد من مؤهلات العمالة الوافدة

وتهدف الخدمة إلى التأكّد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثّقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي، وتركّز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، إضافة إلى التحقّق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.