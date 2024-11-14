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"الحج": أداء الصلاة بالحرم في الأماكن المخصصة يحقق الخشوع ويحفظ النظام
دعت إلى أدائها بعيدًا عن بوابات الدخول والخروج ومسارات الطائفين والساعين
ذكرت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في الحرم لها فضلها عن سائر المساجد؛ منبهة في الوقت نفسه إلى أن أداءها في الأماكن المخصصة يحقق الخشوع، ويحفظ النظام للجميع.
وفي تغريدة لها عبر حسابها في منصة "إكس"، قالت "الحج": صلِّ في الأماكن المخصصة بعيدًا عن بوابات الدخول والخروج ومسارات الطائفين والساعين وممرات الطوارئ والعربات.
وأضافت أن الالتزام بذلك يفيد في تحقيق الخشوع في الصلاة ويضمن تفادي إعاقة الحركة.