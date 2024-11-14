"الحج": أداء الصلاة بالحرم في الأماكن المخصصة يحقق الخشوع ويحفظ النظام

ذكرت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في الحرم لها فضلها عن سائر المساجد؛ منبهة في الوقت نفسه إلى أن أداءها في الأماكن المخصصة يحقق الخشوع، ويحفظ النظام للجميع.