"السديس" يدشن مبادرة "فَاسْألُوا أهلَ الذِّكر" لإثراء تجربة المعتمرين

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مبادرة "فَاسْألُوا أهلَ الذِّكر"؛ مواكبة لخطة موسم العمرة، وتوافد المعتمرين والزائرين؛ لحاجتهم في معرفة إجابة ما يشكل عليهم من أمر عباداتهم ومناسكهم ليؤدوها وفق المقتضى الشرعي؛ ولإيصال هدايات الحرمين لجميع قاصديه وزائريه، وإثرائهم من خلال إيضاح المسائل الشرعية وبيان أحكام المناسك المستشكلة، وبذل كل ما من شأنه راحة المعتمرين، وتقديم أرقى الخِدمات الدينية المعيارية.
وقال "السديس" خلال تدشينه المبادرة: إن برنامج إجابة السائلين برنامج محوري، انطلق في الحرمين الشريفين من مرتكزين مهمين، أولهما: كون المسجد الحرام قبلة الهداية للعالمين، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، والثاني: تفعيل هذه الهداية من خلال برنامج إجابة السائلين؛ لمسيس حاجة القاصدين من العمار والزائرين في معرفة إجابة ما يشكل عليهم من أمر عباداتهم ومناسكهم التي يمّموا لها شطر المسجد الحرام؛ ليؤدوها وفق المقتضى الشرعي.
ويشارك في برنامج إجابة السائلين عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم والرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة عن مسائل المناسك والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.
وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج إجابة السائلين عام 2018 لخدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين؛ والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة والعبادات، وذلك بـ(11) لغة؛ لتسهيل وصول الإجابة بلسان السائل، وبأحدث الطرق المرنة والوسائل الممكنة. ويُنفذ البرنامج عبر (19) موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد وإجابة السائلين.
ويهدف برنامج إجابة السائلين إلى توعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة؛ حرصًا على أن يؤدوا مناسكهم وعباداتهم على علم وبصيرة، وفق الوجهة الشرعية المطلوبة.