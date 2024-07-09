"السديس" يدشن مبادرة "فَاسْألُوا أهلَ الذِّكر" لإثراء تجربة المعتمرين

وقال "السديس" خلال تدشينه المبادرة: إن برنامج إجابة السائلين برنامج محوري، انطلق في الحرمين الشريفين من مرتكزين مهمين، أولهما: كون المسجد الحرام قبلة الهداية للعالمين، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، والثاني: تفعيل هذه الهداية من خلال برنامج إجابة السائلين؛ لمسيس حاجة القاصدين من العمار والزائرين في معرفة إجابة ما يشكل عليهم من أمر عباداتهم ومناسكهم التي يمّموا لها شطر المسجد الحرام؛ ليؤدوها وفق المقتضى الشرعي.