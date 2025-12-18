المرور السعودي: تأكد من سلامة مركبتك قبل القيادة في الأجواء الماطرة

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى التأكد من سلامة مركباتهم قبل القيادة في الأجواء الماطرة، مشددة على أهمية فحص الإطارات والمكابح والمساحات، ورفع مستوى الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق المبتلة.



وأوضح المرور السعودي أن القيادة تحت هطول الأمطار ترفع من مستوى الخطر، نتيجة انخفاض مستوى الرؤية واحتمالية الانزلاق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانعطافات أو التوقف المفاجئ.



وأكد المرور أهمية متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، حفاظًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ من جاهزية المركبة وحسن التصرف أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.