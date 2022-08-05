صندوق الاستثمارات العامة يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار

وأضاف: في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.