"رئيس أرامكو": الاستهلاك سيتغير بشكل كامل في 2025 ويعتمد على العرض والطلب

أكد المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو، أن الشركة تبحث عن الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.
وأضاف "الناصر" خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران، أن عنصر الهيدروجين غالي السعر يبلغ 400 دولار للبرميل الواحد، وهناك مشكلة في توفيره بأوروبا، ويجب البحث عن مستثمرين أكثر.
وتابع: في آخر 15 عامًا تم زيادة الإنتاج من النفط والغاز إلى 90 مليون برميل ونبحث عن الاستمرارية في الإنتاج لجميع مصادر الطاقة.
وأضاف الناصر أن أرامكو تبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي، ونحن لا ننظر إلى الطلب بقدر الوفرة والوفاء بوعودنا في توفير الطاقة.
وتوقع "الناصر" أن يتغير الاستهلاك بشكل كامل في 2025 ويعتمد على العرض والطلب وفقًا لاتفاقيات عام 2023 وغيرها.
تابع الناصر: بإمكاننا النمو في أي مجال وقد ننتج شركات تقنية وربحية أخرى، وقمنا بإنهاء واعتماد استراتيجية جديدة سيتم الإعلان عنها مستقبلًا مع المستثمرين في سوق الأسهم.