اتخذا استراحة وكرًا لهما.. القبض على شخصين لترويج الحشيش والأمفيتامين بأملج

قبضت شرطة محافظة أملج في منطقة تبوك على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن؛ لاتخاذهما استراحةً وكرًا لترويج مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وضُبط بحوزتهما ذخيرة حية وسلاح ناري وبندقية وهواتف متنقلة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.