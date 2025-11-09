هيئة النقل تنفذ 352 ألف فحص وتضبط 24 ألف مخالفة في أكتوبر
نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، أكثر من 352 ألف عملية فحص في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2025، بهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة بين الأفراد والمنشآت المرخصة.
وأوضحت الهيئة أن قطاع النقل البري شهد 340,947 عملية فحص بمعدل امتثال بلغ 92%، بينما تجاوزت عمليات الفحص في النقل البحري 11,401 بنسبة امتثال 99%، فيما سجل النقل السككي 83 عملية فحص بمعدل امتثال 100%.
وبلغ عدد المخالفات المرصودة 24,181 مخالفة، شملت عدم وجود وثيقة نقل، ومخالفة الشاحنات الأجنبية، وتشغيل سائقين دون بطاقات تشغيل، في حين قدمت الهيئة 5,377 إنذارًا قبل تحرير المخالفات.
وتصدرت منطقة الرياض بعدد مخالفات بلغ 7,875، تلتها مكة المكرمة بـ3,979، ثم الشرقية بـ2,689، والمدينة المنورة بـ2,501، وتبوك بـ1,848، وعسير بـ1,138، ونجران بـ1,014، وجازان بـ867، ثم حائل بـ635، والجوف بـ576، والقصيم بـ541، والحدود الشمالية بـ282، وأخيرًا الباحة بـ236 مخالفة.