"التواصل المعرفي" ينظِّم حلقة نقاش "ترسيخ التَّعاون المعرفي بين المملكة والصين"

وقدَّمت نبذةً عن مدينتها، مشيرةً إلى أنها تُعدُّ مدينة الخزف في الصين، ويرجع ارتباطها بصناعة الأواني الفخارية إلى أكثر من 1800 سنة في عهد أسرة هان الملكية، أما في عهد أسرة جين الشرقية قبل أكثر من 1600 سنة، فقد تم صنع الخزف في المدينة، حيث تطوَّرت صناعته حتى أصبحت اليوم المركز الوطني لهذه الصناعة.