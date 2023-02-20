"رتال" توفر أكثر من 1300 وحدة سكنية في مشروع "نساج الفرسان"

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" م.عبدالله بن فيصل البريكان: "أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون الممتدة لعدة مدن حول المملكة، والتي تهدف لتأمين السكن الأمثل لمستفيدي برنامج "سكني"، ضمن تعاون مثمر يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي عهد المملكة سمو الأمير محمد بن سلمان ودعمها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بتقديم شتى التسهيلات، إضافةً إلى إنشاء مشاريع تحقق الرفاهية وجودة الحياة حسب تطلعات حكومتنا الرشيدة، التي وجهت حديثًا بتزويد وزارة الإسكان بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي، في الرياض ومدن أخرى تشهد ارتفاعًا في الأسعار دعمًا للقطاع السكني لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن الرؤية."