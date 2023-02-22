منتدى الرياض الدولي الإنساني يتناول أهمية جمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإغاثي

عُقِدَت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، أمس، جلسة بعنوان "جمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني".
جاء ذلك بمشاركة المنسق العالمي في المنظمة الدولية للهجرة (IOM) رزقي محمد، والمبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقرن الإفريقي السفير محمد عبدي عفي، وقائد فريق إدارة بيانات الكوارث والتقييمات والمعلومات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليث بيكر، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم رشاد عبدالمنعم، ومدير مكتب الطوارئ والصمود (الفاو) رين بولسون، والمبعوث الخاص للاستبصار والتكنولوجي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتازار ستايلين.
وشهدت الجلسة بحث أهمية جمع البيانات وتحليلها في تدعيم العمل الإنساني والإغاثي، وتبنّي استخدام المعلومات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية لإنقاذ المفقودين والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ خلال أزمات الكوارث الطبيعية.
وأكد المشاركون أهمية البيانات في معرفة المواسم الزراعية والغطاء النباتي الحاسمة في توفير الأمن الغذائي للفئات المحتاجة، وكذلك الاستفادة من البيانات بالتنبؤ بالأزمات الإنسانية المستقبلية، موضحين أن استخدام البيانات السليمة تُمكّننا من اتخاذ القرارات الصحيحة.
وأفادوا بوجود ملايين اللاجئين والنازحين في العالم وعن طريق البيانات الدقيقة عنهم ممكن معرفة أعدادهم واحتياجاتهم وتأمين كل ما يلزمهم.
وأضاف المتحدثون أن البيانات مهمة في تحديد حجم الأزمات في مناطق الكوارث، مبرزين ضرورة الاستثمار في البيانات في الجانب الإغاثي، مؤكدين التحسن المطّرد في علم البيانات وجمعها على المستوى الدولي.