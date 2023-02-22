منتدى الرياض الدولي الإنساني يتناول أهمية جمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإغاثي

جاء ذلك بمشاركة المنسق العالمي في المنظمة الدولية للهجرة (IOM) رزقي محمد، والمبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقرن الإفريقي السفير محمد عبدي عفي، وقائد فريق إدارة بيانات الكوارث والتقييمات والمعلومات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليث بيكر، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم رشاد عبدالمنعم، ومدير مكتب الطوارئ والصمود (الفاو) رين بولسون، والمبعوث الخاص للاستبصار والتكنولوجي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتازار ستايلين.