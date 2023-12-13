محافظ الأحساء يفتتح "جولة مسك" ويشهد المناظرة النهائية لـ"صوت الشباب"

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم "الأربعاء " حفل إطلاق فعالية جولة مسك في الأحساء ، التي أقامتها مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) في المعهد الوطني للتدريب الصناعي بهدف تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية.
واطّلع سموّه، فور وصوله إلى مقر الفعالية، على البرامج والمبادرات التمكينية التي تقدمها مؤسسة مسك للشباب المُبدع والطموح، من خلال برامج ومبادرات مسارات المؤسسة وجهاتها التابعة؛ التي تُشكّل منظومة حيوية متكاملة، وتفتح الآفاق المهنية والقيادية لشباب وشابات الوطن، وذلك عبر تمكين القادة ورواد الأعمال والمبدعين، وصقل مهاراتهم بما يدعم المجتمع.
كما تابع سموّه، في حفل افتتاح جولة مسك في الأحساء، المناظرة النهائية لبرنامج صوت الشباب ، التي أُقيمت على مستوى المنطقة الشرقية، والتي شهدت تسجيل 4000 شاب وشابة ، حيث شارك في تقديم المناظرة أبناء وبنات المنطقة الشرقية المتأهلين للمرحلة النهائية من البرنامج، وهم: إياد أحمد سالم، يمان محمد مصطفى، الريم عبدالرؤوف العبدي، ريناد صنهات السبيعي، حسن الهاشم، عبدالرحمن معيض الغامدي.
وكرّم سموّه المشاركين في المناظرة ، التي يسعى من خلالها برنامج صوت الشباب -أحد برامج مسك للمجتمع- إلى تمكين الشباب من أُسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحُجج، وتحفيز وتنمية دور الشباب في مختلف مناطق المملكة ، بهدف تأهيلهم ليكونوا الصوت المُمثّل لمجتمع الشباب.
بدوره، ثمّن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك المهندس عمر بن محمد نجار ، خلال كلمة المؤسسة في حفل الافتتاح، دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء للشباب، وأضاف: "تهدف جولة مسك من خلال تواجدها في مختلف مناطق المملكة، إلى خلق مجتمع شبابي طموح، مثقف ومترابط ويزداد فخرنا اليوم بتفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر -حفظه الله- برعاية وتشريف جولة مسك في واحة الأحساء".
وشهدت أنشطة جولة مسك ، التي أُقيمت في محافظة الأحساء، تفاعل الشباب مع أنشطة الجولة حضوريًا وافتراضيًا، وتسجيل أكثر من 3000 شاب وشابة، حيث تقام ثماني جلسات حوارية شارك في إثرائها 35 متحدثًا من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة والمُلهمة، بالإضافة إلى 12 ورشة عمل انعقدت بمعدل 15 ساعة تدريبية، كما قدّمت الجولة مساحة للتطوير المهني المُخصصة لتزويد المستفيدين بالمهارات المهنية اللازمة في عددٍ من المجالات.
يُذكر أن جولة مسك التي تُقيمها مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) في مختلف مناطق المملكة، تسعى إلى بناء مجتمعٍ شبابيٍ تفاعلي ، بما ينعكس على التغيير الإيجابي للفرد والمجتمع، حيث تواصل (مسك) جهودها نحو تمكين الشباب السعودي، وصُنع الأثر الإيجابي في المملكة والعالم