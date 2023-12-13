محافظ الأحساء يفتتح "جولة مسك" ويشهد المناظرة النهائية لـ"صوت الشباب"

وشهدت أنشطة جولة مسك ، التي أُقيمت في محافظة الأحساء، تفاعل الشباب مع أنشطة الجولة حضوريًا وافتراضيًا، وتسجيل أكثر من 3000 شاب وشابة، حيث تقام ثماني جلسات حوارية شارك في إثرائها 35 متحدثًا من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة والمُلهمة، بالإضافة إلى 12 ورشة عمل انعقدت بمعدل 15 ساعة تدريبية، كما قدّمت الجولة مساحة للتطوير المهني المُخصصة لتزويد المستفيدين بالمهارات المهنية اللازمة في عددٍ من المجالات.