فرص عقارية مميزة تطرحها "السعدون" للمطورين والمستثمرين بمزاد "وجهة التطوير"

وأوضحت الشركة أن المزاد يشكل فرصة عقارية للمطورين والمستثمرين؛ نظرًا للموقع المتميز للأماكن المطروحة، وهي عند تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.