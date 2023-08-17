فرص عقارية مميزة تطرحها "السعدون" للمطورين والمستثمرين بمزاد "وجهة التطوير"
تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "وجهة التطوير" العلني لبيع أراضٍ وقطع بحي القادسية والمونسية في العاصمة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المزاد يشكل فرصة عقارية للمطورين والمستثمرين؛ نظرًا للموقع المتميز للأماكن المطروحة، وهي عند تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ويضم المزاد أراضي تجاوزت مساحتها 85000 م2، متنوعة ما بين بلكات تجارية وقطع، ابتداء من مساحة 1200 م2 في حي القادسية والمونسية وعمائر تجارية متنوعة بمدينة الرياض، ويقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبموجب حكم من محكمة الأحوال الشخصية.
وقد بيّنت شركة "السعدون" العقارية، أن المزاد ينطلق يوم الثلاثاء 5/ 9/ 2023 بقاعة أروما للمؤتمرات.
يُذكر أن "السعدون" تتميز بمزاداتها المتنوعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام.
ويمكن الاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط التالي:
https://alsadoun.sa/wght-altqwer/
وللاستفسار هاتفيًّا عبر:
920003852
0555259495