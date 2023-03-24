القاهرة معقله ورواياته 3 بينها "الحاجة فاطمة".."مدفع رمضان".. قذائف في الأذهان

ومما يؤيد هذا الرأي، ما أكدته إحدى الروايات، أنه في منتصف القرن التاسع عشر وتحديدًا في عهد الوالي "عباس حلمي الأول" عام 1853، كان ينطلق مدفعان للإفطار في القاهرة، الأول من القلعة، والثاني من سراي عباس باشا الأول بالعباسية، وبمضيّ الوقت، تَوَقف المدفع عن الانطلاق، وفي عهد الخديوي إسماعيل، ذهب العلماء والأعيان لمقابلة الخديوي؛ لطلب استمرار عمل المدفع في رمضان؛ ولكنه لم يكن موجودًا، فقابلوا الحاجة فاطمة ابنته التي أصدرت فرمانًا بانطلاق المدفع وقت الإفطار والسحور، وأضيف بعد ذلك في الأعياد؛ فأطلق عليه الأهالي اسم "الحاجة فاطمة"، ومنذ ذلك الوقت ومدفع رمضان ينطلق من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، واستمر هذا حتى وقت قريب".