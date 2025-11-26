هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز: التنزه في "الطوقي" متاح وفق ضوابط بيئية صارمة

وشدّدت الهيئة على ضرورة الالتزام بآلية وضوابط التنزه، والامتناع عن كافة الأنشطة المخالفة، بما في ذلك: الصيد، والاحتطاب، وإشعال النار على الأرض مباشرة، واستخدام الكرفانات، وإقامة خيام المبيت، ودهس النباتات بالمركبات، ورمي النفايات، وإحداث الضوضاء أو التشويه البصري، أو أي ممارسات تُلحق الضرر بالنظام البيئي.