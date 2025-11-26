هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز: التنزه في "الطوقي" متاح وفق ضوابط بيئية صارمة

أكدت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية أن التنزه في منطقة الطوقي متاح للجميع، بشرط الالتزام بضوابط المحمية، لضمان تجربة تنزه آمنة ومستدامة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية داخل نطاق المحمية.
وشدّدت الهيئة على ضرورة الالتزام بآلية وضوابط التنزه، والامتناع عن كافة الأنشطة المخالفة، بما في ذلك: الصيد، والاحتطاب، وإشعال النار على الأرض مباشرة، واستخدام الكرفانات، وإقامة خيام المبيت، ودهس النباتات بالمركبات، ورمي النفايات، وإحداث الضوضاء أو التشويه البصري، أو أي ممارسات تُلحق الضرر بالنظام البيئي.
ودعت الهيئة جميع الزوار إلى الالتزام بالتعليمات، للحد من التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية داخل المحمية، لا سيما في المناطق الغنية بالنباتات والكائنات الفطرية التي شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.