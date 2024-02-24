بالصور.. نائب محافظ وادي الدواسر: "يوم التأسيس" ذكـرى وطنية وفخر للمملكة

وشهدت الاحتفالية، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من الأهالي والزوار، تَضَمن جملة من الفعاليات، مثل: مسيرة سيارات كلاسيكية وخيول، والعرضة السعودية، والأوبريت الوطني، إضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية والفنية؛ بمشاركة من ديوانية العشاش.