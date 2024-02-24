بالصور.. نائب محافظ وادي الدواسر: "يوم التأسيس" ذكـرى وطنية وفخر للمملكة

شهد محافظ وادي الدواسر بالإنابة صالح بن سيف آل رافع، اليوم السبت، احتفالات المحافظة بـ"يوم التأسيس"، الذي نظّمته بلدية المحافظة في حديقة الملك فهد بالشرافاء.
وكان في استقبال المحافظ، فور وصوله لمقر الاحتفال، رئيس البلدية المهندس حمد بن سالم آل مخلص، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية.
وشهدت الاحتفالية، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من الأهالي والزوار، تَضَمن جملة من الفعاليات، مثل: مسيرة سيارات كلاسيكية وخيول، والعرضة السعودية، والأوبريت الوطني، إضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية والفنية؛ بمشاركة من ديوانية العشاش.
وقال رئيس بلدية وادي الدواسر، خلال كلمته أثناء الحفل: إن "يوم التأسيس"، ذكـرى وطنية وفخر للمملكة يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون، وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأشار "آل مخلص" إلى أن هذه الفعالية جزء من الجهود التي تبذلها البلدية لتعزيز قيم التراث والوطنية بين الأفراد في المجتمع، وتعزيز روح المحبة والتلاحم بين أفراد المجتمع المحلي.