أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة يشاركون في ختام الدورة الثالثة من البرلمان العربي للطفل

اختتمت أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في مقره الدائم بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان (المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني)، بمشاركة عدد من أطفال الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ويهدف البرلمان إلى طرح ومناقشة كل ما يتعلق بالطفولة في البلدان المشاركة، وتوفير منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق ترفع إلى جامعة الدول العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية؛ لتسهم في رسم مستقبل مشرق يتمكن من خلاله الأطفال من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.