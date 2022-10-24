متحدث "أمانة مكة" لـ"سبق": هذه أسباب هبوط أسفلت طريق الجعرانة.. ونعمل على حلول جذرية لإصلاحه

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تجري حاليًا الدراسات لعمل حلول جذرية في المنطقة إما بتغيير نوعية الأسفلت، أو استخدام نوعيات قابلة للتحمل، مع وضع لوحات تحذيرية في المنطقة؛ لعدم مرور تلك الشاحنات بأحمال زائدة، وحتى لا يكونوا عرضة للجزاءات من قبل الجهات المختصة، وستخضع المنطقة لأعمال الصيانة من قبل فرق الأمانة بعد الانتهاء من إعداد الدراسات؛ لاتخاذ أفضل الحلول.