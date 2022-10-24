متحدث "أمانة مكة" لـ"سبق": هذه أسباب هبوط أسفلت طريق الجعرانة.. ونعمل على حلول جذرية لإصلاحه

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (مكة.. "سبق" ترصد هبوطًا أسفلتيًّا.. ومخاوف من حوادث على طريق الجعرانة - الشرائع).
ورصدت "سبق" ما سبَّبه عدد من الشاحنات بعد سيرها بشكل متكرر على تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة بمكة المكرمة؛ ما أدى إلى حدوث هبوط أسفلتي؛ أعاق الحركة، وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب الأضرار بالأسفلت على المركبات.
وجاء توضيح أمانة العاصمة المقدسة على لسان المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني الذي أفاد بأن الأمانة تجري أعمال السفلتة في تلك المنطقة منذ فترة وجيزة، وتتابع الأمانة جودة الأسفلت من خلال الفرق الميدانية الفنية المخصصة لذلك.
وأوضح "زيتوني" أن طبقات الأسفلت تلفت في بعض المواقع مؤخرًا؛ بسبب الأحمال الزائدة عن الحد المسموح به بالنسبة للشاحنات التي تمر عبر ذلك الطريق.
وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تجري حاليًا الدراسات لعمل حلول جذرية في المنطقة إما بتغيير نوعية الأسفلت، أو استخدام نوعيات قابلة للتحمل، مع وضع لوحات تحذيرية في المنطقة؛ لعدم مرور تلك الشاحنات بأحمال زائدة، وحتى لا يكونوا عرضة للجزاءات من قبل الجهات المختصة، وستخضع المنطقة لأعمال الصيانة من قبل فرق الأمانة بعد الانتهاء من إعداد الدراسات؛ لاتخاذ أفضل الحلول.