"التدريب التقني" يعلن مواعيد التسجيل بالكليات التقنية والمعاهد للفصل الثاني

فيما يبدأ التسجيل في برامج دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في الفترة في تاريخ 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر القادم، ويستمر لمدة أربعة أيام، وهي نفس الفترة التي سيتاح فيها التسجيل في دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات (البرنامج المسائي).