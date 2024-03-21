"سبق" تطرح قضية تثير الجدل: هل "الإندومي" و"النقانق" مسرطنة؟.. "القحطاني" يردّ: من يقول إنها لا تسبب السرطان معلوماته ناقصة

وكان عالم الأبحاث الطبية بوحدة المسرطنات بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور فهد الخضيري، قد قال إن "الإندومي ليست مسرطنة بل غير ضارة للأطفال إذا تم تناولها باعتدال وبكمية مقبولة". وأوضح أن وجبة الإندومي سريعة التحضير ليست مسرطنة على الإطلاق؛ وذلك استنادًا إلى الأبحاث العلمية؛ لكنها ليست خيارًا صحيًّا لفئات معينة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالكوليسترول وغيره؛ لما تحتويه من سعرات عالية ونسبة عالية من الدهون حالها كحال النقانق، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بهذه الشعيرية هي المادة الحافظة المضافة إليها وهي "مونو غلوتامات الصوديوم"؛ لافتًا إلى أنها مجازة من هيئة الغذاء والدواء السعودية بنسبة معينة موجودة في العديد من الخلطات الجاهزة التي تُستخدم في إعداد الوجبات السريعة وأيضًا الكبسة، وأضاف أن مادة أوكسيد الميثيلين التي يتحدثون عنها، وهي السبب في سحب المنتج من الأسواق الماليزية والتايوانية؛ غير موجودة بالإندومي المتوفرة بالسعودية لأن هيئة الغذاء لا تسمح بها".